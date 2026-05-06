Dopo quasi un mese di assenza, la donna italiana scomparsa il 22 aprile è stata ritrovata negli Stati Uniti. La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo, dopo aver perso ogni contatto con lei, con telefonate, messaggi e profili social improvvisamente spariti. La scomparsa aveva suscitato preoccupazioni e un’intensa attività di ricerca. Ora, la sua posizione è stata chiarita con un rintraccio positivo.

Dal 22 aprile di Elisabetta Tai Ferretto sembrava essersi persa ogni traccia. Nessuna telefonata, nessun messaggio, social improvvisamente spariti e il timore crescente della famiglia, che aveva denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Ma nelle ultime ore è arrivata la svolta: i carabinieri di Padova sono riusciti a rintracciare la 50enne negli Stati Uniti grazie ai canali di cooperazione internazionale. Secondo quanto riferito dall’Arma, la donna è stata trovata “in buone condizioni di salute”. La denuncia e le ricerche internazionali. L’allarme era scattato dopo giorni di silenzio totale. La famiglia, residente in Veneto, non riusciva più a contattarla dal 22 aprile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Incubo finito per Elisabetta Ferretto: ritrovata negli Stati Uniti l’italiana che accusò Jeffrey Epstein

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