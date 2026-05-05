Elisabetta Ferretto scomparsa a New York l’ex modella italiana denunciò per prima gli abusi di Jeffrey Epstein

Da circa una settimana non si hanno più notizie di Elisabetta Ferretto, donna di 50 anni e residente a New York dal 2001. Ex modella italiana e imprenditrice nel settore immobiliare, Ferretto era nota anche per aver denunciato pubblicamente gli abusi di Jeffrey Epstein, un caso che aveva attirato l’attenzione dei media. La scomparsa è stata segnalata alle autorità, che stanno indagando sulla vicenda.

Dal 22 aprile non si hanno più notizie di Elisabetta Ferretto, modella italiana e imprenditrice immobiliare 50enne, residente negli Stati Uniti, a New York, dal 2001. Lo riferisce il Mattino di Padova. Fino a pochi giorni prima della scomparsa, i contatti con i parenti erano frequenti, soprattutto con la madre, poi si sarebbero interrotti improvvisamente. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla procura di Rovigo, competente per i cittadini italiani all’estero, che ha aperto un fascicolo. La segnalazione è stata successivamente trasmessa al ministero degli Esteri, che ha attivato i canali diplomatici con le autorità statunitensi.🔗 Leggi su Open.online

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