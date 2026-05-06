Rita Soccio | le donne nelle giunte più fragili ecco il suo libro

Nel suo libro, Rita Soccio analizza il ruolo delle donne nelle giunte comunali, evidenziando come siano più soggette a lasciare le cariche rispetto agli uomini. Viene approfondito l'impatto delle reti informali sulla stabilità delle assessore donne e le dinamiche che determinano questa maggiore fragilità. Il testo si concentra sui dati e sui fatti relativi alla presenza femminile nelle amministrazioni locali e sui motivi che portano a un maggior abbandono delle cariche.

? Cosa scoprirai Perché le donne lasciano le giunte più spesso degli uomini?. Come influenzano le reti informali la stabilità delle assessore?. Cosa contengono gli appunti di sopravvivenza politica di Rita Soccio?. Come verrà utilizzato il ricavato delle copie speciali del libro?.? In Breve Presentazione libro di Rita Soccio venerdì 8 maggio alle 17.30 presso Aula Magna Recanati. Giulia Poeta leggerà il romanzo alla presenza di Emanuele Pepa e Irene Manzi. Le donne rappresentano il 25% degli assessori con un tasso di abbandono del 35%. Metà del ricavato delle 50 copie speciali andrà allo Sportello Antiviolenza di Recanati. Venerdì 8 maggio alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rita Soccio: le donne nelle giunte più fragili, ecco il suo libro Notizie correlate “La parità non si negozia”: flash mob delle parlamentari siciliane per il 40% di donne nelle GiunteQuindici deputate regionali si sono date appuntamento a Palazzo dei Normanni per difendere la norma sulle quote femminili, definendola un passo... Donne nelle Giunte comunali, i rappresentanti degli studenti universitari nel Cda Ersu: "L'Ars approvi la norma""La lotta alla parità di genere riesce persino a rendere neutri i colori politici.