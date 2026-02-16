Donne nelle Giunte comunali i rappresentanti degli studenti universitari nel Cda Ersu | L' Ars approvi la norma

Le rappresentanti degli studenti universitari nel Cda Ersu affermano che l'Ars deve approvare subito una norma sulla presenza femminile nelle Giunte comunali. La richiesta arriva dopo che i dati mostrano come la presenza delle donne nelle istituzioni locali rimanga ancora troppo bassa, nonostante alcuni passi avanti. La questione, spiegano, riguarda tutte le forze politiche e non dovrebbe essere ostacolata da divisioni ideologiche. La proposta mira a garantire maggiore rappresentanza femminile, anche nelle cariche di rilievo amministrativo.

"La lotta alla parità di genere riesce persino a rendere neutri i colori politici. Fortunatamente è un tema che supera il dibattito tra destra e sinistra all'interno delle aule del Parlamento siciliano". A parlare è Irene Ferrara, componente del Cda di Ersu Palermo eletta da studentesse e studenti universitari della Sicilia occidentale. "In qualità di rappresentante degli studenti e delle studentesse - continua Ferrara - trovo necessario sottolineare l'importanza di strumenti che tutelino la parità di genere. La previsione di almeno il 40% di donne nelle giunte comunali è un passo molto importante.

L'Assemblea regionale siciliana sta discutendo la riforma degli enti locali, con particolare attenzione alla norma che prevede almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali.

La Sicilia cambia le regole per le giunte comunali.

