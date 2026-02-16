Donne nelle Giunte comunali i rappresentanti degli studenti universitari nel Cda Ersu | L' Ars approvi la norma
Le rappresentanti degli studenti universitari nel Cda Ersu affermano che l'Ars deve approvare subito una norma sulla presenza femminile nelle Giunte comunali. La richiesta arriva dopo che i dati mostrano come la presenza delle donne nelle istituzioni locali rimanga ancora troppo bassa, nonostante alcuni passi avanti. La questione, spiegano, riguarda tutte le forze politiche e non dovrebbe essere ostacolata da divisioni ideologiche. La proposta mira a garantire maggiore rappresentanza femminile, anche nelle cariche di rilievo amministrativo.
"La lotta alla parità di genere riesce persino a rendere neutri i colori politici. Fortunatamente è un tema che supera il dibattito tra destra e sinistra all'interno delle aule del Parlamento siciliano". A parlare è Irene Ferrara, componente del Cda di Ersu Palermo eletta da studentesse e studenti universitari della Sicilia occidentale. "In qualità di rappresentante degli studenti e delle studentesse - continua Ferrara - trovo necessario sottolineare l'importanza di strumenti che tutelino la parità di genere. La previsione di almeno il 40% di donne nelle giunte comunali è un passo molto importante.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Riforma enti locali, all'Ars il voto segreto incombe sulla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali
L'Assemblea regionale siciliana sta discutendo la riforma degli enti locali, con particolare attenzione alla norma che prevede almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali.
Quote di genere nelle giunte comunali, via libera dell’Ars
La Sicilia cambia le regole per le giunte comunali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ars, sì alla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali: Con le amministrative di primavera obbligo effettivo; Le deputate dell'Ars Bene la norma che aumenta la presenza delle donne nelle giunte comunali; Ars, Sì alla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali; Ddl enti locali, Caronia: Passo avanti storico Più donne nelle giunte comunali, vince la buona politica.
Ars, sì alla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali: Con le amministrative di primavera obbligo effettivoLa Sicilia si adegua al resto d'Italia. Soddisfazione bipartisan: È una battaglia vinta al di là degli schieramenti politici, dopo due anni e un iter molto travagliato. Le istituzioni più inclusive s ... palermotoday.it
Donne deputato e sindaci insieme per la riforma degli Enti Locali: Nessun passo indietroNon solo le donne che martedì saranno in piazza in difesa della norma sulla rappresentanza di genere al 40% nelle giunte comunali siciliane. Anche i sindaci adesso prendono posizione in maniera chiara ... blogsicilia.it
Intesa Universitaria informa la comunità studentesca che, l’Ersu Palermo procederà con l’immediato pagamento della seconda rata della borsa di studio agli studenti universitari residenti a Niscemi, Comune siciliano colpito dall’evento franoso che sta prov - facebook.com facebook