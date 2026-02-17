La parità non si negozia | flash mob delle parlamentari siciliane per il 40% di donne nelle Giunte
Le parlamentari siciliane hanno organizzato un flash mob per ribadire che la parità non si negozia. La manifestazione nasce dalla decisione di mantenere la quota del 40% di donne nelle Giunte comunali dell’isola, anche di fronte a possibili tentativi di modifica. Durante l’evento, alcune parlamentari hanno sventolato cartelli con la scritta “Nessun passo indietro”, chiedendo rispetto per questa norma.
Quindici deputate regionali si sono date appuntamento a Palazzo dei Normanni per difendere la norma sulle quote femminili, definendola un passo fondamentale di civiltà e democrazia per le amministrazioni locali Nessun passo indietro sulla norma che garantisce almeno il 40% di presenza femminile nelle Giunte comunali siciliane. Quindici parlamentari regionali si ritroveranno oggi, martedì 17 febbraio, alle 15 davanti a Palazzo dei Normanni per un flash mob e una conferenza stampa volta a sottolineare l'importanza della legge, già in vigore nel resto d'Italia. La mobilitazione bipartisan, firmata da Bernardette Grasso, Margherita La Rocca e Luisa Lantieri di Forza Italia; Elvira Amata e Giusy Savarino di Fratelli d'Italia; Ersilia Saverino e Valentina Chinnici del Pd; Roberta Schillaci, Lidia Adorno, Stefania Campo, Cristina Ciminnisi, José Marano del M5S; Nunzia Albano e Serafina Marchetta della Dc e Marianna Caronia di Noi moderati, ha ribadito che qualsiasi tentativo di bloccare la riforma degli enti locali deve essere impedito.
All'Ars la battaglia delle donne per la parità di genere: "Nelle Giunte dei grandi comuni sono solo 2 su 10"
All'Ars si evidenzia ancora una volta il divario di rappresentanza femminile nelle istituzioni locali, con sole 2 donne su 10 nelle Giunte dei grandi comuni.
Sicilia, legge parità di genere approvata: giunte comunali con almeno il 40% di donne entro le prossime elezioni.
All’Ars incerto l’esito della riforma degli enti locali con norme sulla parità di genere nelle giunte. Galvagno assicura il voto finale, mentre deputate di diversi schieramenti temono rinvii o bocciature. facebook
C'è l'obbligo per tutti i sindaci di avere giunte con il 40% di donne ma esenzione per chi guida centri con meno di 3 mila abitanti. x.com