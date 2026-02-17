La parità non si negozia | flash mob delle parlamentari siciliane per il 40% di donne nelle Giunte

Le parlamentari siciliane hanno organizzato un flash mob per ribadire che la parità non si negozia. La manifestazione nasce dalla decisione di mantenere la quota del 40% di donne nelle Giunte comunali dell’isola, anche di fronte a possibili tentativi di modifica. Durante l’evento, alcune parlamentari hanno sventolato cartelli con la scritta “Nessun passo indietro”, chiedendo rispetto per questa norma.

Quindici deputate regionali si sono date appuntamento a Palazzo dei Normanni per difendere la norma sulle quote femminili, definendola un passo fondamentale di civiltà e democrazia per le amministrazioni locali Nessun passo indietro sulla norma che garantisce almeno il 40% di presenza femminile nelle Giunte comunali siciliane. Quindici parlamentari regionali si ritroveranno oggi, martedì 17 febbraio, alle 15 davanti a Palazzo dei Normanni per un flash mob e una conferenza stampa volta a sottolineare l’importanza della legge, già in vigore nel resto d’Italia. La mobilitazione bipartisan, firmata da Bernardette Grasso, Margherita La Rocca e Luisa Lantieri di Forza Italia; Elvira Amata e Giusy Savarino di Fratelli d’Italia; Ersilia Saverino e Valentina Chinnici del Pd; Roberta Schillaci, Lidia Adorno, Stefania Campo, Cristina Ciminnisi, José Marano del M5S; Nunzia Albano e Serafina Marchetta della Dc e Marianna Caronia di Noi moderati, ha ribadito che qualsiasi tentativo di bloccare la riforma degli enti locali deve essere impedito.🔗 Leggi su Messinatoday.it

All'Ars si evidenzia ancora una volta il divario di rappresentanza femminile nelle istituzioni locali, con sole 2 donne su 10 nelle Giunte dei grandi comuni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.