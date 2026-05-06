Risultati Champions League LIVE | PSG in finale Bayern Monaco eliminato

Nella notte, il PSG ha conquistato la finale di Champions League, mentre il Bayern Monaco è stato eliminato. La competizione prosegue con le partite rimanenti in programma, e la Juventus segue con attenzione gli aggiornamenti sul suo percorso nel torneo. La fase a eliminazione diretta sta proseguendo tra sorprese e conferme, mentre le squadre si preparano alle ultime sfide.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Semifinali Champions League. Ritorno. Martedì 5 maggio. Arsenal Atletico Madrid 1-0 (44? Saka). Mercoledì 6 maggio. Bayern Monaco-PSG 0-1 (3? Dembele). Andata. Martedì 28 aprile. PSG Bayern Monaco 5-4 (17? rig. Kane, 24? Kvaratskhelia, 33? Joao Neves, 41? Olise, 45+5? rig.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: PSG in finale, Bayern Monaco eliminato Napoli-Chelsea 2-3: gol e highlights | Champions League Notizie correlate PSG in finale di Champions League: Dembelé manda in estasi i Campioni d’Europa, Bayern Monaco eliminatoIl PSG si è qualificato alla finale della Champions League di calcio, pareggiando in casa del Bayern Monaco per 1-1 dopo aver vinto il confronto... Risultati Champions League LIVE: si parte con i quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League – Risultati delle gare d’andata delle semifinali; Risultati e news della UEFA Champions League; Psg-Bayern Monaco, semifinale da record: le partite con più gol di sempre in Champions. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Colpo Bayern! Diretta gol live score (4 novembre 2025)Bussa alle porte la quarta giornata e allora oggi, martedì 4 novembre 2025, tornerà l’appuntamento con i risultati Champions League. La classifica del girone unico non porta finora buone notizie per ... ilsussidiario.net Champions League, i risultati dei quarti di finale: il PSG domina il LiverpoolI francesi controllano la partita dall'inizio, quasi blindando l'accesso alle semifinali. L'Atletico Madrid sfrutta l'uomo in più e passa al Camp Nou contro il Barcellona ... sport.quotidiano.net Il nuovo formato della Champions League ha ridotto gli incassi iniziali per le big, ma l'incremento in base ai risultati può essere rilevante. Per la prossima stagione, infatti, i ricavi minimi per le italiane in corsa si aggirano intorno ai 35 milioni di euro per il Como, - facebook.com facebook Tabellone #ChampionsLeague: i risultati delle semifinali d'andata #SkySport #SkyUCL x.com