Risultati Champions League LIVE | PSG in finale Bayern Monaco eliminato

Da juventusnews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, il PSG ha conquistato la finale di Champions League, mentre il Bayern Monaco è stato eliminato. La competizione prosegue con le partite rimanenti in programma, e la Juventus segue con attenzione gli aggiornamenti sul suo percorso nel torneo. La fase a eliminazione diretta sta proseguendo tra sorprese e conferme, mentre le squadre si preparano alle ultime sfide.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Semifinali Champions League. Ritorno. Martedì 5 maggio. Arsenal Atletico Madrid 1-0 (44? Saka). Mercoledì 6 maggio. Bayern Monaco-PSG 0-1 (3? Dembele). Andata. Martedì 28 aprile. PSG Bayern Monaco 5-4 (17? rig. Kane, 24? Kvaratskhelia, 33? Joao Neves, 41? Olise, 45+5? rig.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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