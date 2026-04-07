Risultati Champions League LIVE | si parte con i quarti di finale in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Arsenal

Sono iniziati i quarti di finale di Champions League con le partite tra il Real Madrid e il Bayern Monaco, e tra lo Sporting e l'Arsenal. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su tutte le altre gare in programma e sul cammino della squadra italiana nella competizione. Le sfide si giocano in diverse sedi europee, con le squadre che cercano di ottenere un risultato favorevole per le prossime fasi.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Quarti Champions League. Andata. Martedì 7 aprile. Real Madrid Bayern Monaco 0-0 LIVE. Sporting Arsenal 0-0 LIVE. Mercoledì 8 aprile. Barcellona Atletico Madrid. Psg Liverpool. Ottavi Champions League. Ritorno. Martedì 17 marzo. Sporting Bodo Glimt 5-0 (34? Inacio, 61? Gonçalves, 78? rig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: si parte con i quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Arsenal Diretta gol Champions League LIVE: via ai quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Champions League: Arsenal, Psg, Real Madrid e Sporting ai quartiSerata ricca di emozioni in Champions League, dove arrivano i verdetti dagli ottavi di finale. ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Temi più discussi: La guida alla Women's Champions League 2025-26: calendario e risultati; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Risultati e Classifiche; Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv. Risultati Champions League | Diretta gol live score andata quarti (oggi martedì 7 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score oggi martedì 7 aprile 2026 delle prime due partite d’andata dei quarti di finale. ilsussidiario.net Risultati Champions League, classifica/ Vincono Napoli e Juventus! Diretta gol live score (25 novembre 2025)Terminano i risultati Champions League delle partite 18:45. Vittorie importanti e in trasferta per Benfica e Royale Union SG che hanno rispettivamente avuto la meglio contro Ajax e Galatsaray per 1-0 ... ilsussidiario.net Perugia alle Final Four, la Lube no: i risultati dei quarti di ritorno della CEV Champions League di volley maschile #CEV #EuropeanVolleyball #volleyball #volleymaschile - facebook.com facebook | 2026 CEV CHAMPIONS LEAGUE I risultati delle gare d’andata dei quarti di finale # #CLVolleyM # #trentinonelcuore x.com