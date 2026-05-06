Risultati Champions League LIVE | in campo Bayern e PSG

Nella notte si sono disputate alcune partite della fase a eliminazione diretta della Champions League, con il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain in campo. La redazione di JuventusNews24 ha seguito in tempo reale gli incontri e aggiornato sui risultati. Sono state giocate anche altre partite della stessa giornata, mentre la Juventus segue con attenzione il suo percorso nel torneo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Semifinali Champions League. Ritorno. Martedì 5 maggio. Arsenal Atletico Madrid 1-0 (44? Saka). Mercoledì 6 maggio. Bayern Monaco-PSG 0-0 LIVE. Andata. Martedì 28 aprile. PSG Bayern Monaco 5-4 (17? rig. Kane, 24? Kvaratskhelia, 33? Joao Neves, 41? Olise, 45+5? rig.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: in campo Bayern e PSG UEFA Champions League Semi Finals - PSG vs Bayern & Atletico vs Arsenal Notizie correlate Risultati Champions League LIVE: PSG in vantaggio sul Bayerndi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati Champions League LIVE: partita stupenda tra PSG e Bayern, vincono 5-4 i pariginidi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League – Risultati delle gare d’andata delle semifinali; L'Arsenal aspetta l'altra finalista: data e orario (inedito) della finale di Champions; Risultati e news della UEFA Champions League. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Colpo Bayern! Diretta gol live score (4 novembre 2025)Bussa alle porte la quarta giornata e allora oggi, martedì 4 novembre 2025, tornerà l’appuntamento con i risultati Champions League. La classifica del girone unico non porta finora buone notizie per ... ilsussidiario.net Champions League, i risultati dei quarti di finale: il PSG domina il LiverpoolI francesi controllano la partita dall'inizio, quasi blindando l'accesso alle semifinali. L'Atletico Madrid sfrutta l'uomo in più e passa al Camp Nou contro il Barcellona ... sport.quotidiano.net Il nuovo formato della Champions League ha ridotto gli incassi iniziali per le big, ma l'incremento in base ai risultati può essere rilevante. Per la prossima stagione, infatti, i ricavi minimi per le italiane in corsa si aggirano intorno ai 35 milioni di euro per il Como, - facebook.com facebook #BayernPsg, diretta #ChampionsLeague: risultato in tempo reale, in finale contro l' #Arsenal x.com