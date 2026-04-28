Risultati Champions League LIVE | partita stupenda tra PSG e Bayern vincono 5-4 i parigini

Nella notte si è giocata una partita molto combattuta tra PSG e Bayern Monaco, terminata con un punteggio di 5-4 a favore dei parigini. Durante l’incontro, entrambe le squadre hanno segnato più di un gol e la gara si è conclusa con una serie di emozioni e occasioni da entrambe le parti. La competizione continua con altri incontri in programma, mentre la Juventus segue il proprio percorso nel torneo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Semifinali Champions League. Andata. Martedì 28 aprile. PSG Bayern Monaco 5-4 (17? rig. Kane, 24? Kvaratskhelia, 33? Joao Neves, 41? Olise, 45+5? rig. Dembélé, 56? Kvaratskhelia, 58? Dembélé, 65? Upamecano, 68? Luis Diaz). Mercoledì 29 aprile. Atlético Madrid Arsenal.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: partita stupenda tra PSG e Bayern, vincono 5-4 i parigini Notizie correlate Risultati Champions League LIVE: PSG in vantaggio sul Bayerndi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati Champions League LIVE: il Real supera 3-0 il Manchester City, vincono anche Bodo Glimt e PSGdi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Anteprima Atleti - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia; Youth League – Trionfo del Real Madrid ai calci di rigore. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Arsenal e Bayern in semifinale! Diretta gol live score (15 aprile 2026)Risultati Champions League: diretta gol live score oggi mercoledì 15 aprile 2026 delle ultime due partite per il ritorno dei quarti di finale. ilsussidiario.net Champions League, i risultati dei quarti di finale: il PSG domina il LiverpoolI francesi controllano la partita dall'inizio, quasi blindando l'accesso alle semifinali. L'Atletico Madrid sfrutta l'uomo in più e passa al Camp Nou contro il Barcellona ... sport.quotidiano.net Ha vinto tutto. Carlo Ancelotti non ha bisogno di urlare per farsi rispettare. Non ha bisogno di scenate, né di frasi a effetto. Parla con i risultati. Sempre. Champions League, campionati, trofei in ogni angolo d’Europa. Ma soprattutto una cosa che pochi hanno da - facebook.com facebook Tabellone Champions League: i risultati del ritorno dei quarti e le possibili semifinali #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com