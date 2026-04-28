Risultati Champions League LIVE | PSG in vantaggio sul Bayern

Nella serata di oggi si sono svolti diversi incontri della Champions League, con il PSG in vantaggio sul Bayern Monaco. La partita è stata aggiornata in tempo reale, mentre la Juventus segue da vicino l’andamento delle altre gare in programma, con particolare attenzione al percorso nelle fasi successive della competizione. La competizione continua a proporre sfide intense tra le principali squadre europee, con risultati che vengono aggiornati quotidianamente.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Semifinali Champions League. Andata. Martedì 28 aprile. PSG Bayern Monaco 3-2 LIVE (17? rig. Kane, 24? Kvaratskhelia, 33? Joao Neves, 41? Olise, 45+5? rig. Dembélé). Mercoledì 29 aprile. Atlético Madrid Arsenal. Quarti Champions League. Ritorno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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