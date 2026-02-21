Risse e aggressioni nei locali frequentati da pregiudicati a Ravenna sospese due licenze
Ravenna ha sospeso due licenze di locali notturni dopo aver scoperto risse e aggressioni tra clienti, molti dei quali con precedenti penali. Le autorità hanno condotto controlli mirati in zone frequentate da persone con precedenti, riscontrando comportamenti violenti e presenze sospette. Le chiusure, di cinque giorni ciascuna, mirano a garantire maggiore sicurezza pubblica. Le operazioni sono state realizzate in risposta alle segnalazioni di episodi di violenza in quelle aree.
Due esercizi pubblici sono stati chiusi per 5 giorni a seguito di un’operazione straordinaria di controllo coordinata dalla Questura di Ravenna. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica, dopo che nei locali erano stati riscontrati episodi di risse e aggressioni, nonché la presenza di persone pregiudicate. L’intervento, eseguito il 20 febbraio 2026, si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e vigilanza nelle aree cittadine maggiormente frequentate. I controlli a Ravenna Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel corso del fine settimana appena trascorso è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio deciso in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Due locali tra il centro e la periferia di Ravenna sono stati chiusi per cinque giorni a causa di ripetuti episodi di risse e comportamenti violenti.
