risse e aggressioni nei locali frequentati da pregiudicati a ravenna sospese due licenze

Ravenna ha sospeso due licenze di locali notturni dopo aver scoperto risse e aggressioni tra clienti, molti dei quali con precedenti penali. Le autorità hanno condotto controlli mirati in zone frequentate da persone con precedenti, riscontrando comportamenti violenti e presenze sospette. Le chiusure, di cinque giorni ciascuna, mirano a garantire maggiore sicurezza pubblica. Le operazioni sono state realizzate in risposta alle segnalazioni di episodi di violenza in quelle aree.

Due esercizi pubblici sono stati chiusi per 5 giorni a seguito di un'operazione straordinaria di controllo coordinata dalla Questura di Ravenna. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica, dopo che nei locali erano stati riscontrati episodi di risse e aggressioni, nonché la presenza di persone pregiudicate. L'intervento, eseguito il 20 febbraio 2026, si inserisce nell'ambito di una più ampia attività di prevenzione e vigilanza nelle aree cittadine maggiormente frequentate. I controlli a Ravenna Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel corso del fine settimana appena trascorso è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio deciso in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

