Rissa e bottigliate nella movida | un ferito in ospedale

Nella notte di ieri, il centro storico di Genova è stato teatro di una rissa con bottiglie rotte, durante la quale un individuo è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse forze di polizia, tra cui la Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizia Locale, che hanno messo sotto controllo la zona con un ampio dispositivo coordinato dal commissariato Sestri.

Movida al setaccio. Ieri sera il centro storico di Genova è stato monitorato dalle forze dell'ordine con un massiccio dispositivo interforze composto da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizia Locale, coordinato dal dirigente del commissariato Sestri. L'obiettivo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

INFERMIERE AGGREDITO IN OSPEDALE: PAZIENTE GLI ROMPE IL NASO | 24/11/2025

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