Risposta all' incendio critica Fp Cgil Vvf Toscana | Per un presunto risparmio calata la sicurezza

Dopo un incendio che ha coinvolto un'area nel territorio sangiulianese, il Coordinamento Fp Cgil Vigili del Fuoco Toscana ha espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze di alcune decisioni recenti. La sigla sindacale critica le riduzioni dei servizi, ritenendo che queste scelte, motivate da risparmi, comportino un aumento dei rischi per la sicurezza dei cittadini e del territorio. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulle risorse e sulla tutela nelle emergenze.

"I risparmi ottenuti con la diminuzione dei servizi ricadono sul territorio e sui cittadini". E' il monito critico che il Coordinamento Fp Cgil Vvf Toscana, rappresentanza sindacale dei vigili del fuoco, lancia a seguito del devastante incendio che ha interessato l'area sangiulianese al confine.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incarichi all’Asp, Fp Cgil ancora all'attacco: “Nessuna risposta, servono chiarezza e criteri trasparenti”La Fp Cgil di Agrigento, tramite la segretaria generale Caterina Tusa, denuncia ancora una volta l’assenza di risposte puntuali da parte dell’Asp... Officina Trasfusionale di Torrette, FP CGIL attacca: «Situazione critica, azienda nega carenza di personale»ANCONA – È critica la posizione della FP CGIL di Ancona dopo l’incontro urgente con la Direzione degli Ospedali Riuniti delle Marche del 27 aprile...