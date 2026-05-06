Ripartono le Notti di Cabiria | il primo doppio e intimo spettacolo è Teatro Dentro

La nona edizione delle "Notti di Cabiria" si apre con lo spettacolo "Teatro dentro" del duo italo australiano Renato CuocoloRoberta Bosetti, che porterà gli spettatori in un viaggio intimo, un'esperienza che non è solo teatro, ma un'installazione in movimento per l'anima. E intima sarà anche la.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Si parla di: FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO – Maggio a teatro nel Piemonte orientale.

Nuove mostre alla Gam di Torino, tra le notti di Chagall e le fotografie di Linda Fregni NaglerIncanto, sogno e inquietudine sono le tre parole che guidano la nuova stagione espositiva della Gam di Torino che prende il via il 29 ottobre e fino al primo marzo nell’ambito della Terza Risonanza. iodonna.it

Galileo, Goya, Chagall: la Gam di Torino esplora le Notti in cinque secoli di opere«È una di quelle mostre realizzate con attenzione scientifica che i musei devono fare per accreditarsi nel panorama internazionale». La direttrice Chiara Bertola presenta così Notti. Cinque secoli di ... torino.repubblica.it