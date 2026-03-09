Ancora una volta | al Teatro La Mennola doppio appuntamento con lo spettacolo di Marzia Zacometti

Sabato 14 e domenica 15 marzo, al Teatro La Mennola di Salerno, sarà in scena lo spettacolo

Appuntamento con "Ancora una volta" sabato 14 e domenica 15 marzo presso il Teatro La Mennola di Salerno. Le due date costituiscono gli ultimi due giorni di programmazione dell'opera, già rappresentata nel corso del fine settimana del 7 e 8 marzo. Lo spettacolo teatrale, diretto da Marzia Zacometti su un testo di Ciro Novelli, affronta il tema della memoria collettiva femminile. La narrazione porta sul palcoscenico vicende basate su fatti reali legate alla storia delle donne, analizzando nello specifico la questione della dignità umana durante i periodi di guerra.

