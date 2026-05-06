Ripartono i playoff la Salernitana eviterà il Cosenza o più squadre

Il 6 maggio si svolge il secondo turno dei playoff, fase a girone, con tutte le squadre vincenti che potranno incontrare la Salernitana il 10 maggio. La competizione coinvolge diverse formazioni, ma ancora non sono state definite le possibili avversarie per la squadra campana, che si prepara a proseguire il cammino in questa fase della stagione.

Il 6 maggio è il giorno del secondo turno dei playoff, fase a girone. Tutte le vincenti delle partite in programma potranno affrontare la Salernitana il 10 maggio. L'accoppiamento verrà decretato dal sorteggio del 7 maggio. Fa eccezione il Cosenza: è la migliore quarta, è testa di serie (l'ultima.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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