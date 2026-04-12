Salernitana vittoria in rimonta a Trapani | granata quarti in attesa del Cosenza

La Salernitana ha ottenuto una vittoria in rimonta sul campo del Trapani, portandosi al quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha recuperato uno svantaggio iniziale, conquistando così tre punti importanti. La gara si è svolta al Provinciale, e ora i granata sono in attesa della sfida contro il Cosenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Provinciale la Salernitana supera il Trapani in rimonta e torna al successo. Al 10’ la prima occasione della gara è per i granata: cross arretrato di Villa per Lescano che dal limite dell’area calcia a pochi centimetri dal palo. Al 13’ rispondo subito i padroni di casa con la conclusione di Stauciuc, Donnarumma respinge in angolo. Al 22’ calcio di rigore per il Trapani: dal dischetto va Celeghin che porta in vantaggio i suoi. Al 38’ siciliani pericolosi con la girata di Aronica, miracoloso Donnarumma. Al 40’ tentativo di Ferraris, blocca Galeotti. Al 3’ della ripresa pareggio Salernitana: Ferrari stoppa la palla, si allarga e lascia partire una sassata che si infila sotto la traversa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, vittoria in rimonta a Trapani: granata quarti in attesa del Cosenza SERIE C/ Salernitana-Team Altamura 2-1, successo in rimonta per i granata: terzo hurrà consecutivoTempo di lettura: 2 minutiAll’Arechi la Salernitana supera il Team Altamura in rimonta. Leggi anche: E' il giorno di Trapani-Salernitana: può essere l'ultima gara di Iervolino da patron granata