Rinviato il maxi intervento sulla dorsale Fiora

Il maxi-intervento programmato da Acquedotto del Fiora sulla dorsale Fiora è stato rinviato. L'intervento, che era previsto per ieri, non è stato realizzato e non sono state fornite motivazioni ufficiali per il cambiamento di programma. La data del nuovo intervento non è stata ancora comunicata. La dorsale Fiora resta così senza l'intervento previsto fino a ulteriori comunicazioni.

Il maxi-intervento di Acquedotto del Fiora sulla dorsale Fiora previsto per ieri è stato rinviato a mercoledì 13 a causa delle condizioni meteo avverse: vista la complessità degli interventi simultanei in sei diversi punti della condotta sono necessarie condizioni ottimali per garantire efficacia e sicurezza. In tale giornata saranno coinvolti un totale di 36 persone tra operatori Fiora sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne. I lavori avranno inizio alle 6.30: l’ interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinviato il maxi intervento sulla dorsale Fiora Notizie correlate Meteo blocca i lavori sulla dorsale: maxi intervento rimandato al 13 maggio? Cosa scoprirai Quali comuni della Maremma subiranno il blocco dell'acqua? Come influirà il maltempo sulla durata dei lavori a Scarlino? Dove si... Acqua di nuovo potabile nel Pescarese dopo maxi intervento sulla rete idricaPescara - Dopo i lavori sulla condotta principale e le analisi effettuate dalla Asl, ripristinata la potabilità in gran parte del territorio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rinviato il maxi intervento sulla dorsale Fiora; Rinviato al 13 maggio il maxi intervento sulla dorsale Fiora; Maltempo: rinviato il maxi intervento sulla condotta dell’acqua. Ecco la nuova data. Rinviato il maxi intervento sulla dorsale FioraIl maxi-intervento di Acquedotto del Fiora sulla dorsale Fiora previsto per ieri è stato rinviato a mercoledì 13 ... lanazione.it Maltempo: rinviato il maxi intervento dell’Acquedotto del Fiora sulla dorsaleRinviato a causa del maltempo il maxi intervento dell'Acquedotto del Fiora in provincia di Grosseto: ecco quando ... grossetonotizie.com SPETTACOLO RINVIATO Lo spettacolo “” previsto per venerdì 8 maggio è rinviato a data da destinarsi. Vi aggiorneremo al più presto con la nuova data per poter condividere insieme questa esperienza Grazie p - facebook.com facebook Violenze sulla figlia della compagna, uomo rinviato a giudizio. I fatti risalirebbero al 2020, con una serie di molestie poi sfociate in una violenza sessuale x.com