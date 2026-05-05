Meteo blocca i lavori sulla dorsale | maxi intervento rimandato al 13 maggio
Le recenti condizioni meteorologiche hanno portato alla sospensione dei lavori sulla dorsale, con un intervento previsto che sarà posticipato al 13 maggio. Diversi comuni della zona della Maremma si troveranno a dover affrontare il blocco dell'erogazione dell'acqua a causa delle restrizioni imposte dal maltempo. A Scarlino, le operazioni di lavoro subiranno un rallentamento, prolungando i tempi di completamento previsti.
? Cosa scoprirai Quali comuni della Maremma subiranno il blocco dell'acqua?. Come influirà il maltempo sulla durata dei lavori a Scarlino?. Dove si potrà trovare l'autobotte per l'approvvigionamento idrico?. Perché l'acqua potrebbe risultare torbida dopo il ripristino?.? In Breve Intervento previsto mercoledì 13 maggio alle ore 6.30 con 36 tecnici specializzati.. Disagi idrici per Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Roccastrada, Castiglione e altre.. Ripristino idrico previsto tra notte 13-14 maggio o mattinata 14 maggio per Scarlino.. Servizio con autobotte disponibile dal 13 maggio presso parcheggio Coop in piazza Agresti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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