Un nuovo episodio di degrado nel quartiere di Santo Spirito ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità. Tuttavia, le recenti iniziative di riqualificazione sembrano aver portato a un miglioramento temporaneo, evitando ulteriori danni alla zona. Il parroco locale, noto come Padre Pagano, ha commentato con ottimismo la situazione, affermando che al momento sembra scongiurato un nuovo episodio di vandalismo o sfregio.

Un amico è sempre un amico, anche se fa carriera. Non se ne abbia a male Robert Francis Prevost se si considera con un metro di valutazione umana l’essere asceso al soglio pontificio come Leone XIV, andando peraltro a stabilire due primati, da frate agostiniano e da cittadino degli Stati Uniti come primo Papa ad avere entrambe le qualità. Dopodomani, a un anno esatto dalla fumata bianca, con l’organizzazione dell’amico di una vita e confratello padre Giuseppe Pagano, gli scritti di Papa Leone prima di diventare il 267° pontefice della Chiesa cattolica universale e vescovo di Roma, aveva dato alle stampe come frate agostiniano, padre generale per due mandati, precedenti agli incarichi di vescovo missionario e cardinale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinascita Santo Spirito. Padre Pagano ottimista: "Per ora scongiurato un nuovo sfregio"

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