Il lungomare di Santo Spirito, ormai prossimo alla fine dei lavori, presenta numerose crepe e problemi che sono stati segnalati da residenti e commercianti. Le operazioni di ristrutturazione sono in fase di completamento, ma le condizioni dell’area continuano a sollevare preoccupazioni. La situazione ha generato disagi tra chi vive e lavora nella zona, mentre le criticità restano evidenti nonostante il cantiere sia in fase di conclusione.

Il lungomare di Santo Spirito si ritrova oggi a fare i conti con una realtà che molti residenti e commercianti definiscono un cantiere mal progettato, proprio mentre le operazioni sono giunte alla fase conclusiva. Dopo tre lunghi anni trascorsi tra recinzioni metalliche e interruzioni della normale vita cittadina, l’ultimissimo miglio dei lavori sta lasciando spazio a una serie di criticità strutturali e manutentive che colpiscono le zone appena riqualificate. Camminando lungo la costa, l’atmosre è quello di un’attesa che si trasforma in frustrazione. Mentre gli operai concentrano i loro sforzi sulla zona delle banchine dedicate ai pescatori, chi percorre le aree recentemente consegnate nota con rammarico segni di deterioramento precoce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santo Spirito: il nuovo lungomare tra crepe e disagi post-lavori

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