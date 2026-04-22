Nuovo lido fra Palese e Santo Spirito assegnata la concessione | come sarà la spiaggia

È stato assegnato il permesso per un nuovo stabilimento balneare tra Palese e Santo Spirito, con l’obiettivo di riqualificare l’area e garantire maggior sicurezza lungo la costa a nord della città. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura completa di servizi per i bagnanti, con l’intento di migliorare le condizioni del tratto di spiaggia interessato. La concessione riguarda l’intera area da destinare all’attività balneare.

L’intervento punta a valorizzare l’area e migliorarne le condizioni di sicurezza di un tratto costiero a nord della città, attraverso la realizzazione di uno stabilimento balneare completo di servizi. È stata pubblicata, sull’Albo pretorio del Comune di Bari, la determina di rilascio di una.🔗 Leggi su Baritoday.it

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