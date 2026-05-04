A L’Aquila, il Partito Democratico propone di spostare le scuole nel centro storico per favorire la riattivazione dei negozi. La proposta nasce dall’idea di riqualificare le aree centrali della città attraverso la presenza degli studenti, ma i progetti di nuove costruzioni devono rispettare i vincoli di sicurezza imposti dalla normativa. La maggioranza ha finora respinto le richieste di riapertura delle scuole in zone diverse, mantenendo una certa opposizione alla proposta.

? Cosa scoprirai Come possono le nuove costruzioni superare i vincoli di sicurezza?. Perché la maggioranza ha sempre respinto il ritorno delle scuole?. Quali strategie tecniche permetterebbero di ripopolare il centro storico?. Chi gestirà concretamente il rilancio delle botteghe di vicinato?.? In Breve Stallo sulla ricostruzione scolastica a L'Aquila dura da nove anni.. Proposta PD prevede studio tecnico su immobili e permute nel centro.. Critica Albano alla strategia della maggioranza basata su eventi estivi.. Spostamento scuole mira a contrastare chiusura botteghe storiche in centro.. Il capogruppo del Partito Democratico Stefano Albano ha lanciato oggi una sfida diretta all’amministrazione Biondi proponendo un gruppo di studio per riportare le scuole nel cuore di L’Aquila.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, il PD propone: scuole in centro per rilanciare i negozi

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