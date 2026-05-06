Rimessaggio apre vicino al centro per bambini disabili | genitori protestano

A pochi giorni dall’apertura di un nuovo rimessaggio vicino al centro per bambini disabili in città, si sono sollevate proteste da parte di genitori e operatori. La struttura si trova a meno di 15 metri dall’ingresso di un centro che ogni giorno ospita centinaia di bambini con disabilità. La vicinanza dell’attività di impresa ha suscitato preoccupazioni tra le famiglie e le persone che lavorano con i bambini, portando a manifestazioni di protesta.