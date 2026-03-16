Durante la cerimonia degli Oscar 2026 al Dolby Theatre, un manifestante appartenente a un gruppo che bloccava il traffico è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles. La protesta si è svolta nelle vicinanze del teatro, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La polizia ha prontamente intervenuto per fermare il manifestante e ripristinare la circolazione stradale.

La polizia di Los Angeles ha arrestato un manifestante che faceva parte di un gruppo che bloccava il traffico vicino al Dolby Theatre dove era in corso la cerimonia di consegna degli Oscar 2026. I manifestanti indossavano magliette con la scritta “Stop al traffico di bambini” e si accalcavano in mezzo alla strada a pochi isolati dal luogo dell’evento. Alcuni si sono seduti per strada mentre altri marciavano e gridavano: “Trasformate i dossier in processi”, in riferimento ai dossier di Jeffrey Epstein, e “Salvate i nostri figli, non i pedofili”. Altri manifestanti hanno esibito cartelli legati alle guerre in Iran e Gaza. Dopo pochi minuti, la polizia ha rotto il blocco e ha accompagnato i manifestanti sul marciapiede. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, vicino al Dolby Theatre manifestanti protestano contro Epstein: un arresto

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