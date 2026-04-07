Modena città d’acqua un itinerario alla scoperta dei canali e delle vie del commercio scomparsi

Modena, nota per i suoi canali e le vie di commercio di un tempo, era un centro in cui l’acqua giocava un ruolo fondamentale prima dell’arrivo della ferrovia e delle automobili. Le vie d’acqua e i canali rappresentavano il cuore delle attività commerciali e quotidiane della città, contribuendo a definire il suo paesaggio e la sua economia. Oggi, molti di questi tracciati sono scomparsi o nascosti, lasciando tracce di un passato ancora presente nella memoria collettiva.

Prima della ferrovia, delle automobili e dell’asfalto, il cuore pulsante di Modena era segnato dallo scorrere dell’acqua. Domenica 12 aprile, alle ore 15:40, un nuovo appuntamento culturale patrocinato dal Comune di Modena riaccenderà i riflettori su un capitolo fondamentale, eppure spesso dimenticato, della storia cittadina: l'antico sistema dei canali. L’iniziativa, intitolata "I canali di Modena - Vie di uomini e di merci", propone un’indagine urbana volta a ricostruire la fisionomia di una città che per secoli ha fondato la propria economia e la propria mobilità sull'idrografia. Il percorso si snoderà attraverso i luoghi chiave della Modena "scomparsa", dove un tempo navigavano merci e uomini, prima che l’avvento delle strade ferrate e la modernizzazione urbanistica ne decretassero la chiusura o l'interramento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Tour dei Beati Paoli: l'itinerario tra i vicoli di Palermo alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato NatoliIl centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di... Escursione a Strasatto e al vallone delle Neviere, alla scoperta delle forme dell’acquaDomenica 12 aprile escursione a Monreale: dalla strada forestale che porta all’interno del bosco si percorrerà il sentiero conduce al vallone delle... Argomenti più discussi: Al lavoro per il Piano comunale del verde, a Modena un risparmio stimato di 456mila euro sui servizi ecosistemici; Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-22, 25-21, 25-21); Controlli nei fiumi, multati due pescatori; Modena Fc, lo stadio avversario: alla scoperta del San Nicola di Bari. GIORNATA DELL’ACQUA, A MODENA IL 36% VIENE DISPERSO NELLA RETE IDRICANel video l’intervista a Mauro Solmi, Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua Dal 1992, su iniziativa delle Nazioni Unite, il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua. Un bene di cui spess ... tvqui.it Buongiorno da Modena Città. Buon Sabato Santo da noi. #Modena #viaggioistruttivo #SantaPasqua - facebook.com facebook