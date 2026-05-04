Ancora lavori notturni sulla A1 | tre notti di chiusure tra Modena Nord e Modena Sud

Per tre notti consecutive, tra Modena Nord e Modena Sud, la circolazione sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà temporaneamente interdetta a causa di lavori di manutenzione. La chiusura notturna coinvolgerà il tratto autostradale del nodo di Modena, interessando quindi un segmento cruciale per i viaggiatori che percorrono questa arteria. Le limitazioni sono state programmate per garantire gli interventi di manutenzione necessari sulla strada.

Il nodo autostradale di Modena sarà interessato da una serie di interventi di manutenzione che richiederanno limitazioni notturne alla circolazione lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli per tre giornate consecutive. Il programma dei lavori inizierà nella serata di lunedì 4 maggio quando, per.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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