Un articolo analizza il fallimento amministrativo di una città sotto la guida della sindaca Episcopo, che si conclude con un giudizio netto sulla gestione. Si evidenzia come, se fosse una società, potrebbe essere a rischio di chiusura. La situazione appare caratterizzata da una serie di problemi e fallimenti che hanno portato alla condizione attuale della città, definita come un contesto di totale disordine.

EPISCOPO, GAME OVER. IL BILANCIO DEL FALLIMENTO DI UNA CITTA' ALLO SBANDO TOTALE “Se la Sindaca Episcopo fosse stata l'amministratrice di una società l'azienda rischierebbe di chiudere. Quello che è stato messo in piedi in oltre due anni e mezzo di Amministrazione del Campo Largo è un castello di carte pronto a crollare, costruito sull'inefficienza e sulla pressione fiscale ai danni dei cittadini onesti”. Il segretario cittadino e consigliere comunale di Foggia di Forza Italia, Pasquale Rignanese, interviene dopo l’analisi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. I numeri parlano chiaro e restituiscono l'immagine di una città gestita senza visione, che sopravvive solo grazie ai trasferimenti esterni e ai verbali della Polizia Locale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rignanese: “Episcopo, game over. Il bilancio del fallimento di una città allo sbando totale”

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