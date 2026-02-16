Sanità allo sbando Catanzaro | Ennesima prova del fallimento del governo

A Catanzaro, un anziano è stato costretto a percorrere un chilometro in carrozzina sotto la pioggia per raggiungere l’elisoccorso, a causa dell’impossibilità dell’ambulanza di muoversi per carenza di personale. Questo episodio dimostra ancora una volta che il sistema sanitario regionale non funziona, evidenziando le difficoltà che affrontano quotidianamente i cittadini. La vicenda si aggiunge a una serie di problemi che mettono in crisi la sanità pubblica nella zona.

“Quanto accaduto a Stromboli, dove un anziano è stato costretto a percorrere un chilometro in carrozzina sotto la pioggia per raggiungere l’elisoccorso perché l’ambulanza non può circolare per mancanza di personale, non è un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale di una sanità regionale allo sbando”. Lo afferma Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, dopo avere appreso che a Panarea l’unico mezzo di soccorso è guasto da mesi, mentre a Lipari su tre ambulanze ne funziona una sola. “Siamo davanti a un sistema che non garantisce nemmeno le prestazioni essenziali – aggiunge Catanzaro – mentre il governo regionale continua a raccontare una realtà fatta di annunci e propaganda.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La serata si è trasformata in un incubo per il Verona.

Il Movimento 5 Stelle torna a criticare duramente il governo Meloni sulla sanità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.