In seguito all’ultimo episodio di violenza avvenuto in città, il centrodestra ha sollevato critiche contro l’amministrazione comunale, con il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale che ha definito la situazione

Sull’ennesimo caso di violenza in città, il centrodestra attacca l’amministrazione comunale. A partire dal capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Ormai ogni giorno siamo costretti a commentare un grave fatto di cronaca. Ogni giorno – tuona –. Non era mai successo che la situazione fosse così grave, abbiamo superato il limite e rischiamo di soccombere definitivamente davanti alla sfida della criminalità. Ieri sera un uomo di 56 anni è stato accoltellato tra via di Novoli e via Forlanini, da un individuo con il volto travisato che cercava di rapinarlo. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L’altro giorno, un babbo di 45 anni è stato accoltellato e colpito con una catena da una baby gang davanti al figlio, all’Isolotto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoppia la polemica politica. Stella: "Città allo sbando". Giorgio: "Fallimento del Governo"

Sanità allo sbando, Catanzaro: “Ennesima prova del fallimento del governo"“Quanto accaduto a Stromboli, dove un anziano è stato costretto a percorrere un chilometro in carrozzina sotto la pioggia per raggiungere...

Campionato allo sbando: club verso il fallimento, stravolta la classificaDanno enorme alla capolista a 4 giornate dal termine Club nel caos più totale, di conseguenza anche il campionato.