Casetta dell’acqua di via Barani | riattivato un servizio importante per la comunità

È stata riattivata la casetta dell’acqua di via Barani, dopo un intervento di manutenzione straordinaria. La struttura, che fornisce acqua potabile alla comunità, è tornata operativa e di nuovo accessibile ai cittadini. La riparazione è avvenuta in seguito a un intervento di carattere straordinario, che ha permesso di ripristinare il servizio. La notizia è stata resa nota dai rappresentanti di una lista politica locale di centrodestra.

I rappresentanti della lista di Centrodestra “SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco” esprimono soddisfazione per l’inaugurazione della nuova casetta dell’acqua di via Barani, tornata a disposizione della cittadinanza a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria. «La riattivazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Riattivato il servizio della Polizia Turistica con la nuova sede in Piazza del Duomo Temi più discussi: Nuova casa dell'acqua in piazza Martiri a Montebelluna; MONTEVECCHIA, GIORNATA PROMOZIONALE CASETTA DELL’ACQUA; Lanciano, a Marcianese attiva una nuova casetta dell’acqua; Correggio, tutti i successi di Mi.Na.: il distributore di acqua gratuita ha erogato 551mila litri nel 2025, ovvero 33 tonnellate di C02 non emesse in atmosfera. «Casetta dell’acqua di via Barani: riattivato un servizio importante per la comunità»La lista di Centrodestra SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco: «La riattivazione dell’impianto rappresenta un risultato concreto dell’azione amministrativa» ... ilpiacenza.it Un’altra casetta dell’acqua. Tavullia fa sorsi di sostenibilitàRio Salso ha una nuova casetta dell’acqua a 5 centesimi per litro. L’inaugurazione, ieri pomeriggio, ha visto coinvolti non solo la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci e il presidente di Marche ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno! Cerco giochi da giardino per bambini (casetta, scivolo, dondolo…) se qualcuno avesse qualcosa che non usa più, mi faccia sapere. Grazie mille - facebook.com facebook #Roma - Il TEVERE da VIVERE … … in …UNA CASETTA x.com