Un rappresentante politico ha commentato negativamente il disegno di legge delega in discussione al Senato sulla riforma del Servizio sanitario nazionale, affermando che non affronta i problemi strutturali del sistema. Ha sottolineato che il testo in fase di esame risulta inappropriato e ha suggerito di fermarsi prima di procedere ulteriormente. La questione riguarda il futuro della riforma sanitaria in Italia e le modalità di intervento legislative.

Milano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "La delega che si sta discutendo al Senato" sulla riforma del Servizio sanitario nazionale "ci sembra davvero impropria. Ieri le Regioni hanno chiesto di sospendere l'iter di questo provvedimento. Lo stesso ha fatto la Fondazione Gimbe e ci sono state posizioni critiche di Cgil, Cisl, Uil e di altri organi e sindacati professionali. Ma a che serve quella delega? Non affronta nessuno dei problemi strutturali, non nomina mai la parola prevenzione". E' la posizione espressa da Marina Sereni, responsabile salute e sanità del Partito Democratico, intervenuta oggi al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', in corso a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sereni (Pd): "Ddl delega per riforma Ssn non affronta problemi strutturali, fermiamoci"

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