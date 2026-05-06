La riforma scolastica proposta dalla maggioranza si trova ancora in fase di stallo a livello provinciale. La principale causa del blocco riguarda le divisioni interne all'area di centrosinistra, che impediscono di approvare il testo definitivo. Di recente, alcuni rappresentanti hanno aperto alla possibilità di un dialogo più aperto, ma ancora non sono stati chiariti i dettagli delle modifiche proposte per superare l’impasse.

? Cosa scoprirai Quali modifiche concrete sta proponendo la maggioranza per sbloccare la riforma?. Perché le divisioni interne al centrosinistra bloccano l'approvazione del testo?. Come influirà lo stallo normativo sulla pianificazione delle lezioni in aula?. Perché i dati Invalsi mettono in dubbio l'eccellenza della scuola trentina?.? In Breve Il consigliere Degasperi di Onda segnala calo competenze Invalsi dal 2019.. Divisioni nel centrosinistra rallentano l'iter normativo guidato dall'assessora Gerosa.. L'incertezza normativa condiziona la pianificazione didattica dei docenti in territorio.. Il dibattito in aula coinvolge emendamenti accettati per superare l'ostruzionismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma scuola, stallo in Provincia: la maggioranza apre al dialogo

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