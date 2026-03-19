Istituti tecnici Valditara | Attuiamo la riforma ma nel dialogo con la scuola VIDEO
Il ministro dell’istruzione ha annunciato che si sta lavorando per rendere attuativa la riforma degli istituti tecnici, avviata durante il precedente governo. Ha sottolineato l’impegno a portare avanti il cambiamento attraverso un dialogo costante con le scuole, senza abbandonare le procedure avviate. La volontà è di rendere più efficaci i percorsi formativi senza modificare le tappe già definite.
Rendere pienamente operativa la riforma degli istituti tecnici avviata durante il mandato del ministro Patrizio Bianchi. È questo l’obiettivo indicato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, in corso a Roma. L'articolo Istituti tecnici, Valditara: “Attuiamo la riforma, ma nel dialogo con la scuola” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Istituti tecnici, Valditara: “Attuiamo la riforma, ma nel dialogo con la scuola”Rendere pienamente operativa la riforma degli istituti tecnici avviata durante il mandato del ministro Patrizio Bianchi.
Riforma dei data center, riguarderà anche la scuola: il ruolo degli ITS Academy e degli Istituti tecnici. Dagli esperti di cybersecurity ai tecnici delle infrastrutture cloudLa Camera dei deputati ha approvato in Commissione Trasporti il testo unificato delle proposte di legge A.
Una selezione di notizie su Istituti tecnici
La riforma degli istituti tecnici parte ma con troppa prudenzaLa misura bandiera del ministro Valditara prevede un nuovo percorso di sei anni, con quattro anni di istruzione secondaria e da due negli Its Academy ... ilsole24ore.com
Riforma istituti tecnici, FLC CGIL scrive a Valditara: forte malessere nelle scuole e rischio taglio cattedre. Chiesto il rinvio al 2027/2028La FLC CGIL chiede a Valditara di rinviare la riforma degli istituti tecnici al 2027 per evitare tagli alle cattedre ... orizzontescuola.it