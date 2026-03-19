Istituti tecnici Valditara | Attuiamo la riforma ma nel dialogo con la scuola VIDEO

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che si sta lavorando per rendere attuativa la riforma degli istituti tecnici, avviata durante il precedente governo. Ha sottolineato l’impegno a portare avanti il cambiamento attraverso un dialogo costante con le scuole, senza abbandonare le procedure avviate. La volontà è di rendere più efficaci i percorsi formativi senza modificare le tappe già definite.