Istituti tecnici Valditara | Attuiamo la riforma ma nel dialogo con la scuola
Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che si sta lavorando per mettere in atto la riforma degli istituti tecnici, avviata durante il mandato precedente. Ha sottolineato l'importanza di procedere nel rispetto del confronto con il mondo scolastico, assicurando che le modifiche vengano attuate in modo condiviso. L'obiettivo è rendere pienamente operative le novità introdotte.
Rendere pienamente operativa la riforma degli istituti tecnici avviata durante il mandato del ministro Patrizio Bianchi. È questo l’obiettivo indicato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, in corso a Roma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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