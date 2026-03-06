Sp 134 bloccata | 8 mesi di stallo i consiglieri chiedono risposte

La strada provinciale 134, importante collegamento tra Locorotondo e Cisternino, è ferma da otto mesi a causa di un blocco inatteso che ha impedito i lavori di messa in sicurezza. I consiglieri chiedono ora risposte ufficiali per chiarire la situazione e capire quando si potrà riprendere l’intervento. La mancanza di aggiornamenti ha generato preoccupazione tra gli utenti e le istituzioni locali.

Un blocco imprevisto blocca i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 134, il corridoio vitale che unisce Locorotondo a Cisternino. I consiglieri regionali Tommaso Scatigna e Antonio Scianaro hanno attivato una procedura formale per chiedere spiegazioni alla Regione Puglia su questa pausa ingiustificata durata mesi. La richiesta arriva mentre la stagione turistica si avvicina, lasciando gli abitanti e i visitatori esposti a rischi e disagi quotidiani. La situazione si è aggravata dopo otto mesi dalla prima sollecitazione ufficiale, senza che alcun progresso sia stato registrato sul cantiere. L’assenza di attività ha generato un vuoto di sicurezza lungo un tratto stradale critico, dove i rallentamenti diventano quotidiani e pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu "Inspiegabile stop ai lavori" sulla Sp 134 tra Locorotondo e Cisternino, Fdi chiede chiarimenti in RegioneI consiglieri Tommaso Scatigna e Antonio Scianaro intendono discutere, in un'interrogazione in Commissione Urbanistica, del tema dei lavori per la... Rai in stallo tra riforma bloccata e caos in Vigilanza sull’audizione di RossiIl testo base della maggioranza per recepire l’European Media Freedom Act sarebbe stato stoppato dal Mef.