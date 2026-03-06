Rai in stallo tra riforma bloccata e caos in Vigilanza sull’audizione di Rossi

La Rai si trova in una situazione di stallo, con la commissione di Vigilanza ferma da oltre un anno e mezzo. Recentemente, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di interrompere i lavori sulla riforma della televisione pubblica, aggiungendosi alle difficoltà già presenti. La tensione tra le diverse componenti rende difficile avanzare nel processo di cambiamento.

Il testo base della maggioranza per recepire l'European Media Freedom Act sarebbe stato stoppato dal Mef. Che ha da ridire pure sull'abbassamento del canone. Intanto i partiti battibeccano per la convocazione dell'ad in commissione. Rai sempre più paralizzata. Non solo la commissione di Vigilanza bloccata da un anno e mezzo, ora ci si mette pure il Mef a stoppare la riforma della tv pubblica. Dunque, accade che questa settimana il testo base della maggioranza sulla riforma della Rai elaborato nell'VIII commissione di Palazzo Madama doveva arrivare in Aula dove sarebbe cominciato il suo iter legislativo. Testo assai criticato dalle...