Istituti tecnici la circolare MIM sulla riduzione di ore di italiano e geografia Sindacati | Bloccare riforma

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato una circolare che fornisce indicazioni operative sulla riforma degli Istituti tecnici, con particolare attenzione alla riduzione delle ore di italiano e geografia nel biennio. I sindacati hanno chiesto di bloccare la riforma, criticando le modifiche proposte. La circolare riguarda soprattutto l'autonomia delle scuole e la distribuzione delle ore di lezione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso nota la circolare con le indicazioni operative della discussa riforma degli Istituti tecnici, concentrando la propria attenzione sull'autonomia e le ore del biennio. I sindacati preoccupati: "Va bloccata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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