Riforma Pnrr istituti tecnici incontro al Ministero per garantire la stabilità dell’organico e la tutela delle discipline

Al Ministero si è tenuto oggi un incontro tra rappresentanti dei sindacati e funzionari governativi per discutere della riforma degli istituti tecnici prevista dal PNRR. L’obiettivo principale è garantire la stabilità dell’organico e la tutela delle discipline coinvolte. La riunione si inserisce nella procedura di raffreddamento avviata per affrontare le questioni legate alla riforma, che coinvolge diversi attori del settore dell’istruzione.

Oggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della riforma degli Istituti tecnici disposta dal PNRR.Nell’incontro si è convenuto, in continuità con i provvedimenti amministrativi già adottati e fortemente.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell'organico e la tutela delle disciplineOggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della riforma...

Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: “Stabilità per organico e discipline”Si è tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito un vertice con le organizzazioni sindacali.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Riforma istituti tecnici: confronto MIM e sindacati; Sindacato - IL PRIMO STOP ALLA RIFORMA DEI TECNICI; Riforma dell’istruzione tecnica: serve maggiore chiarezza; Riforma degli istituti tecnici, intesa con i sindacati: stop ai soprannumerari e confronto aperto sulle modifiche.

Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell'organico e la tutela delle disciplineOggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della ... iltempo.it

Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacatiOggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della riforma degli Istituti tecnici disposta dal PNRR. Nell'incontr ... ilsole24ore.com

Dataroom di Milena Gabanelli. . L’obiettivo della riforma dei medici di famiglia è far lavorare i medici di famiglia nelle 1.038 Case della Comunità finanziate con 2 miliardi di euro del Pnrr. I vantaggi per i cittadini sarebbero notevoli: potranno rivolgersi a struttur - facebook.com facebook

La bozza del decreto-legge sulla riforma della medicina territoriale. Le incombenze degli enti. Costruite con i fondi Pnrr, per funzionare peseranno sulle casse degli enti. Il Piemonte dovrà rivedere il suo piano socio-sanitario x.com