Riforma istituti tecnici sindacati convocati al Ministero | avviato il tavolo sulle modifiche Si lavora a revisione dei quadri orari e a interventi legislativi sul DL 144 2022

Nelle ultime settimane il Ministero dell'Istruzione ha convocato i rappresentanti sindacali per discutere delle modifiche ai programmi degli istituti tecnici. Al centro delle riunioni ci sono la revisione dei quadri orari e l’eventuale intervento legislativo riguardante il DL 1442022. Ricordiamo che l’8 aprile i sindacati avevano incontrato il Ministero del Lavoro, annunciando uno stato di agitazione. Le discussioni proseguono con l’obiettivo di definire i cambiamenti in atto.

Era l’8 aprile quando i sindacati della scuola avevano incontrato il Ministero del Lavoro per annunciare lo stato di agitazione. Al centro della protesta, le criticità legate all’avvio della riforma dei percorsi di istruzione tecnica. Oggi, 6 maggio, la controparte ha cambiato stanza: la convocazione è arrivata dal Ministero dell’istruzione e del merito. Presenti al tavolo i rappresentanti di CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams e ANIEF. L’obiettivo dichiarato: rivedere le disposizioni applicative del decreto legge 144 del 2022, con particolare attenzione al DM 29 dello scorso febbraio. Le modifiche dovranno riguardare i quadri orari, in modo che le problematiche emerse nella prima applicazione vengano risolte non solo per l’anno in corso ma anche per i successivi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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