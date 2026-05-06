Riforma istituti tecnici si apre il tavolo per cambiare le norme Gilda | Servono correzioni vere nell’interesse di docenti ATA e studenti

Il Ministero dell'Istruzione ha avviato un confronto con i sindacati riguardo alla riforma degli istituti tecnici. Durante le discussioni si sono affrontate proposte di modifica alle norme attuali, con l’obiettivo di apportare correzioni considerate necessarie. La Gilda degli insegnanti ha espresso la richiesta di interventi significativi che coinvolgano docenti, personale ATA e studenti, sottolineando la volontà di migliorare il sistema.

Il confronto tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati in merito alla riorganizzazione dell’istruzione tecnica ha portato ai primi risultati: dopo la mobilitazione unitaria di sigle come CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS, ANIEF e Gilda, il MIM ha garantito il blocco delle soprannumerarietà in vista del 2026. Si apre ora il tavolo tecnico per ridiscutere quadri orari e organizzazione didattica. La Gilda ribadisce che la tutela del personale non è negoziabile. Anche se l’orario effettivo risulterà inferiore alle 18 ore settimanali, gli Uffici Scolastici Regionali potranno confermare le cattedre già esistenti. Questo provvedimento permette ai docenti di non correre il rischio di essere dichiarati “perdenti posto”, garantendo che nessuno debba subire le conseguenze di una pianificazione ministeriale giudicata lacunosa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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