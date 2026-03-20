Riforma Istituti Tecnici Gilda Unams lancia l’allarme sui nuovi quadri orari | appello ai docenti per bloccare le delibere e tutelare le cattedre
La Gilda Unams ha diffuso un appello ai Collegi dei docenti chiedendo di bloccare le delibere sui nuovi quadri orari degli Istituti Tecnici. La protesta riguarda le modifiche proposte e la possibile riduzione delle cattedre, che potrebbero influenzare l’organizzazione delle attività didattiche. La questione coinvolge direttamente gli insegnanti e le modalità di distribuzione delle ore di insegnamento nelle scuole.
La Gilda Unams esorta i Collegi dei docenti a bloccare le delibere sui nuovi Istituti Tecnici viste le criticità riscontrate L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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