Sequestro di rifiuti pericolosi presso un’impresa calzaturiera | nei guai titolare e maxi multa | FOTO

I Carabinieri Forestale di Marcianise, con il supporto dell’Arpac di Caserta, hanno effettuato un controllo presso un'impresa calzaturiera nella zona Asi di Carinaro. Durante l’intervento è stato sequestrato un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi. Il titolare dell’azienda è stato denunciato e si è proceduto con una multa di grandi dimensioni. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle modalità di gestione dei rifiuti.

Controlli straordinari dei Carabinieri Forestale di Marcianise sul territorio: sequestrato cumulo di rifiuti speciali e denunciato il titolare I militari hanno proceduto al sequestro dell’area e dei rifiuti per il reato di messa a riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non autorizzata, in violazione delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti. Il titolare dell’impresa è stato deferito in stato di libertà e sanzionato amministrativamente per 10mila euro per la gestione irregolare del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti. L’operazione rientra nell’attività di controllo coordinato dei Carabinieri su tutto il territorio, finalizzata a garantire sicurezza ambientale e rispetto della legge. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sequestro di rifiuti pericolosi presso un’impresa calzaturiera: nei guai titolare e maxi multa | FOTO Articoli correlati Rifiuti tessili abbandonati, blitz della polizia provinciale. Nei guai 42enne, scatta maxi multa | FOTOProseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia provinciale di Caserta, impegnata in una capillare azione di prevenzione e repressione... Maxi sequestro di prodotti ittici in un noto ristorante: nei guai il titolareA Torre del Greco, la Guardia Costiera ha accertato illeciti di natura ambientale e sulla filiera della pesca presso un'attività ricettiva nel cuore... Contenuti utili per approfondire Sequestro di rifiuti pericolosi presso... Temi più discussi: Smaltiva rifiuti davanti casa sua: nei guai un imprenditore di Petralia Soprana, denuncia e sequestro dell'area; Scoperta discarica abusiva con rifiuti pericolosi, scatta il sequestro; Fiume Sarno, lotta all'inquinamento: scatta il sequestro di un’officina a Poggiomarino; Rifiuti pericolosi abbandonati o bruciati: sotto sequestro due aree a Gesso. Sequestro di rifiuti pericolosi presso un’impresa calzaturiera: nei guai titolare e maxi multa | FOTOControlli straordinari dei Carabinieri Forestale di Marcianise sul territorio: sequestrato cumulo di rifiuti speciali e denunciato il titolare ... casertanews.it Carinaro, rifiuti pericolosi in azienda calzaturiera: titolare denunciatoCarinaro (Caserta) – Un cumulo di rifiuti speciali pericolosi lasciato all’aperto, tra contenitori arrugginiti e materiali esposti alle intemperie. È quanto ... pupia.tv VIBO VALENTIA, SEQUESTRO DA 3,7 MILIONI DI EURO PER BANCAROTTA E REATI FISCALI Guardia di Finanza esegue un decreto del GIP: nel mirino operazioni distrattive e trasferimenti a una NewCo https://www.calabriainchieste.it/2026/03/27/vibo-vale - facebook.com facebook Firenze, riciclaggio ai danni di Ursula Andress: sequestro da 20 milioni #ursulaandress x.com