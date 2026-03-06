Scoperta autofficina abusiva | trovati 500 chili di rifiuti pericolosi tra oli e vernici

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine hanno individuato e chiuso un’autofficina abusiva a Follonica, in provincia di Grosseto. Durante i controlli, sono stati trovati circa 500 chili di rifiuti pericolosi, tra oli esausti e vernici. La scoperta ha portato al sequestro dell’attività e dei materiali pericolosi presenti nel luogo.

Follonica (Grosseto), 6 marzo 2026 – Un’autofficina completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata nei giorni scorsi dalla guardia di finanza a Follonica, in provincia di Grosseto. Scoperto impianto abusivo per il trattamento di rifiuti pericolosi I finanzieri hanno individuato un’officina meccanica e carrozzeria di circa 100 metri quadrati risultata totalmente sconosciuta al fisco e priva delle necessarie autorizzazioni amministrative. Gli accertamenti, effettuati attraverso le banche dati della finanza e non solo, hanno confermato l’assenza di qualsiasi regolare iscrizione o segnalazione di inizio attività. Fatture false e rifiuti in Nigeria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

