Un rappresentante locale ha chiesto al Ministero di intervenire per bloccare l’apertura di una discarica a Lentini. La questione riguarda la possibilità che la Regione riapra un sito già esistente senza effettuare una nuova valutazione ambientale. Inoltre, si discute di come la riprofilatura possa permettere di superare i limiti di capacità stabiliti per il sito. La situazione coinvolge aspetti tecnici e normativi legati alla gestione dei rifiuti.

? Cosa scoprirai Perché la Regione può riaprire una discarica senza nuova valutazione ambientale?. Come può la riprofilatura aggirare i limiti di capacità del sito?. Chi deve intervenire per bloccare l'impatto dei rifiuti su Lentini?. Quali conseguenze avrà questa decisione sulle attività agricole del territorio?.? In Breve Sanzaro propone ricorso al TAR per proteggere salute e agricoltura di Lentini. MPA di Carta e Colianni esclude nuovi siti ma non l'area esistente. Autorizzazioni del 2010 e 2013 permetterebbero nuovi conferimenti senza nuova VIA. Piano regionale 2024 prevede riduzione discariche al 10% entro il 2035. Filippo Scerra ha presentato un’interpellanza al Ministro dell’Ambiente per bloccare la riapertura della discarica di Grotte San Giorgio tra Lentini e Catania, contestando il via libera della Regione Siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti a Lentini: Scerra chiede al Ministero di bloccare la discarica

Notizie correlate

Cava Fornace: i 6 comuni si uniscono per bloccare la discaricaI sei comuni dell’area costiera e dell’entroterra verginiano si preparano a un confronto istituzionale senza precedenti il prossimo 17 aprile alle...

"Gestione illecita della discarica": Procura chiede il giudizio per 3 imprenditori, il Comune sarà parte civile contro i "signori dei rifiuti"Udienza preliminare, domattina, davanti al gup Alberto Lippini, sulla richiesta di rinvio a giudizio depositata dalla Procura per i vertici del...

Tutti gli aggiornamenti

Discariche, Scerra (M5S): Basta scaricare su Lentini il fallimento del sistema rifiuti sicilianoAnche il parlamentare siracusano Filippo Scerra (M5S), Questore della Camera dei Deputati, interviene sul via libera della Regione al reimpiego della discarica di Grotte San Giorgio, in territorio di ... siracusaoggi.it

Rifiuti, sì della Regione alla riapertura della discarica di Lentini: esplode la rabbiaLa Sicilia torna a guardare al passato per non affogare nei propri rifiuti. In un momento di estrema criticità per il sistema di smaltimento regionale, il Dipartimento Territorio e Ambiente […] ... blogsicilia.it