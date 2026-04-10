Sei comuni dell’area costiera e dell’entroterra verginiano si riuniscono il 17 aprile alle 16:00 presso il palazzetto dello sport di Forte dei Marmi per discutere riguardo alla possibile apertura di una discarica nella zona. La convocazione avviene in vista di un confronto istituzionale che coinvolge le amministrazioni locali, in un momento in cui la questione ambientale e le decisioni sul territorio sono al centro dell’attenzione pubblica.

I sei comuni dell’area costiera e dell’entroterra verginiano si preparano a un confronto istituzionale senza precedenti il prossimo 17 aprile alle ore 16:00 presso il palazzetto dello sport di Forte dei Marmi. L’obiettivo del Consiglio congiunto è discutere e votare un documento unitario riguardante la gestione della Cava Fornace, coinvolgendo direttamente le amministrazioni di Massa, Carrara, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi. Un fronte comune per la tutela del territorio. La determinazione politica necessaria per arrivare a questo appuntamento nasce da una convergenza di intenti tra le diverse amministrazioni locali e il Comitato Ugo Pisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cava Fornace: i 6 comuni si uniscono per bloccare la discarica

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Cava Fornace, protesta in strada. Il Comitato sfila per la chiusuraSarà un replay della manifestazione che alcuni anni fa vide un ’serpentone’ di persone sfilare sul lungomare apuoversiliese tra cori e striscioni per...

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Oggi nel quotidiano "IL TIRRENO". A proposito della discarica ex Cava Fornace di Montignoso (MS). PERCHÉ L'ISTRUTTORIA DEL PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) NON SI FERMA EPPURE I SINDACI E I CITTADINI DEL COMITATO - facebook.com facebook

Cava Fornace, interrogazione di Fratelli d’Italia. In commissione Ambiente la risposta dell’assessore regionale David Barontini x.com