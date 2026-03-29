La Procura ha richiesto il giudizio per tre imprenditori coinvolti nella gestione di una discarica privata situata in contrada Matarana. Domani mattina si terrà un’udienza preliminare davanti al giudice, durante la quale si deciderà se rinviare a giudizio i soggetti coinvolti. Il Comune si costituirà parte civile nel procedimento.

Udienza preliminare, domattina, davanti al gup Alberto Lippini, sulla richiesta di rinvio a giudizio depositata dalla Procura per i vertici del gruppo imprenditoriale che gestisce la discarica privata di contrada Matarana. L'impianto, situato fra Montallegro e Siculiana, destinato allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, sarebbe stato gestito "in mancanza di idonee autorizzazioni amministrative o, comunque, in presenza di autorizzazioni amministrative illegittime". È già certo che il Comune di Montallegro, domani, si costituirà parte civile e chiederà il conto dei danni subiti. Nell'udienza preliminare davanti al gup del... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Gestione illecita della discarica": Procura chiede il giudizio per 3 imprenditori, il Comune sarà parte civile contro i "signori dei rifiuti"

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