L'Antitrust indaga su società del gruppo Glovo e Deliveroo | Informazioni ingannevoli sull'impegno etico

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'indagine nei confronti delle società appartenenti ai gruppi Glovo e Deliveroo, dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti pratiche potenzialmente ingannevoli relative all'impegno etico dichiarato. Le società sono già sotto osservazione giudiziaria per accuse di sfruttamento lavorativo nei confronti dei rider, e ora l'attenzione si concentra anche su eventuali comunicazioni fuorvianti riguardo alle loro politiche e valori aziendali.