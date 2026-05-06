L'Antitrust indaga su società del gruppo Glovo e Deliveroo | Informazioni ingannevoli sull'impegno etico
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'indagine nei confronti delle società appartenenti ai gruppi Glovo e Deliveroo, dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti pratiche potenzialmente ingannevoli relative all'impegno etico dichiarato. Le società sono già sotto osservazione giudiziaria per accuse di sfruttamento lavorativo nei confronti dei rider, e ora l'attenzione si concentra anche su eventuali comunicazioni fuorvianti riguardo alle loro politiche e valori aziendali.
L'Antitrust indaga su Glovo e Deliveroo per possibili pratiche ingannevoli sui rider, già sotto controllo giudiziario per presunto sfruttamento lavorativo. Secondo l'Autorità Garante, le aziende avrebbero comunicato "informazioni ingannevoli".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Antitrust, istruttoria nei confronti di società del gruppo Glovo e di DeliverooL’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23, Foodinho e...
Uccide un 28enne a Rogoredo, si indaga sull’agente “Luca”: l’ipotesi dello pseudonimo usato dal poliziotto indagatoCarmelo Cinturrino avrebbe usato lo pseudonimo di "Luca" per gestire i suoi rapporti nei quartieri di Rogoredo e Corvetto.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Sovrapprezzo per il carburante: Antitrust indaga su Volotea; Carburante alle stelle, perché l'estate non è a rischio e l'Antitrust indaga sui supplementi delle compagnie aeree - BresciaToday; Attenzione alle prenotazioni su Booking: l'Antitrust indaga sui trucchi del portale; Aumento biglietti aerei, l'Antitrust indaga sul caro prezzi e intanto arrivano rassicurazioni per l'estate 2026.
L’Antitrust indaga su società del gruppo Glovo e Deliveroo: Informazioni ingannevoli sull’impegno eticoL'Antitrust indaga su Glovo e Deliveroo per possibili pratiche ingannevoli sui rider, già sotto controllo giudiziario per presunto sfruttamento lavorativo ... fanpage.it
Antitrust indaga su Booking.com: istruttoria sui Partner PreferitiL’Antitrust apre un’istruttoria su Booking.com per pratiche scorrette legate ai programmi Partner Preferiti e al loro impatto sui consumatori. businesspeople.it
Carburante alle stelle, perché l'estate "non è a rischio" e l’Antitrust indaga sui supplementi delle compagnie aeree https://cityne.ws/F92hK - facebook.com facebook
L’Antitrust indaga su Vorwerk, l'azienda nota per il Folletto e il Bimby, dopo lo stop ai servizi smart dei robot Neato segnalato dai consumatori. Tutti i dettagli x.com