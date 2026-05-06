Antitrust istruttoria nei confronti di società del gruppo Glovo e di Deliveroo

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo e di Deliveroo. L'indagine riguarda presunte pratiche commerciali che potrebbero aver limitato la concorrenza nel settore delle consegne a domicilio. Finora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui comportamenti contestati. L'autorità ha confermato l'avvio delle verifiche senza fornire ulteriori commenti.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23, Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy) e una nei confronti di Deliveroo Italy per possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. Le società avrebbero messo in evidenza, nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori (come il codice etico e le sezioni “chi siamo” sui loro siti web), un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero. In particolare,...🔗 Leggi su Lettera43.it

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