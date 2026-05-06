Ricoverata dopo un intervento fugge dall' ospedale e scattano le ricerche Era a comprare le sigarette

Una donna ricoverata in ospedale è riuscita a uscire dalla struttura e si è allontanata, portando le forze dell’ordine a iniziare le ricerche. Dopo alcune ore di indagini, è stata trovata in via Tenna, lontano dal nosocomio. Secondo le testimonianze, si trovava nei pressi di un negozio di sigarette prima di essere rintracciata. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

ANCONA – L’hanno ritrovata in via Tenna, fuori dall’ospedale dove era ricoverata e da cui si era allontanata. L’operazione di ‘recupero’ di una paziente 40enne è avvenuta questa mattina da parte di un equipaggio della Croce Gialla e di una volante della polizia: la donna, con addosso dei drenaggi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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